Foire mensuelle Baume-les-Dames
Foire mensuelle Baume-les-Dames jeudi 2 octobre 2025.
Foire mensuelle
Place de la République Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 08:00:00
fin : 2025-10-02 12:00:00
Date(s) :
2025-10-02
Rendez-vous le premier jeudi du mois de 8h00 à 12h00 pour la foire traditionnelle de Baume les Dames, place de la République .
Place de la République Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 07 13
English : Foire mensuelle
German : Foire mensuelle
Italiano :
Espanol :
L’événement Foire mensuelle Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-09-22 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS