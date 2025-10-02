Foire mensuelle Baume-les-Dames

Foire mensuelle Baume-les-Dames jeudi 2 octobre 2025.

Foire mensuelle

Place de la République Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 08:00:00

fin : 2025-10-02 12:00:00

Date(s) :

2025-10-02

Rendez-vous le premier jeudi du mois de 8h00 à 12h00 pour la foire traditionnelle de Baume les Dames, place de la République .

Place de la République Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 07 13

English : Foire mensuelle

German : Foire mensuelle

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire mensuelle Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-09-22 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS