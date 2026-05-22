Concert de Jean Pascal Jacob Restaurant le Mac Tom Baume-les-Dames

Baume-les-Dames

Concert de Jean Pascal Jacob

Restaurant le Mac Tom 16 Avenue du Général Leclerc Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Le Mac Tom, véritable institution à Baume les Dames depuis 30 ans, vous ouvre ses portes pour un week-end anniversaire placé sous le signe de la fête et de la convivialité. Pour l’occasion, venez célébrer celles et ceux qui ont connu l’ouverture et tous les fidèles qui ont fait vivre le lieu depuis trois décennies.

Temps fort du week-end concert exceptionnel de Jean Pascal Jacob le samedi soir. .

Restaurant le Mac Tom 16 Avenue du Général Leclerc Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 38 91

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English : Concert de Jean Pascal Jacob

L’événement Concert de Jean Pascal Jacob Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS