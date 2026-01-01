Raconte petits Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames

Raconte petits

Médiathèque Jean Grosjean 1 Place de la Loi Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 09:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-10 2026-02-03 2026-02-07 2026-03-03 2026-03-07 2026-04-07 2026-04-11 2026-05-05 2026-06-02 2026-06-06

Histoires, jeux de doigts et comptines pour les 0-3 ans. .

Médiathèque Jean Grosjean 1 Place de la Loi Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baume-les-dames.org

