Raconte petits Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames mardi 6 janvier 2026.
Raconte petits
Médiathèque Jean Grosjean 1 Place de la Loi Baume-les-Dames
Gratuit
2026-01-06 09:30:00
fin : 2026-04-07
2026-01-06 2026-01-10 2026-02-03 2026-02-07 2026-03-03 2026-03-07 2026-04-07 2026-04-11 2026-05-05 2026-06-02 2026-06-06
Histoires, jeux de doigts et comptines pour les 0-3 ans. .
Médiathèque Jean Grosjean 1 Place de la Loi Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baume-les-dames.org
English : Raconte petits
