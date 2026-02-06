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Visite d’un rucher Le Rucher du Moulin Vermoret Baume-les-Dames

Visite d’un rucher Le Rucher du Moulin Vermoret Baume-les-Dames mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Le Rucher du Moulin Vermoret

Adresse : 36 Rue du Moulin Vermoret

Ville : 25110 Baume-les-Dames

Département : Doubs

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Baume-les-Dames

Visite d’un rucher

Le Rucher du Moulin Vermoret 36 Rue du Moulin Vermoret Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-03 2026-06-07 2026-06-10 2026-06-14 2026-06-17 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-28

De juin à septembre, partez à la découverte de notre exploitation apicole lors de visites guidées les mercredis et dimanches, sur demande et sur réservation obligatoire . D’une durée d’environ 1 heure et gratuites, ces visites, limitées à 15 personnes, vous permettront d’explorer notre ruche pédagogique vitrée, d’en apprendre davantage sur le travail minutieux de nos abeilles et de l’apiculteur, et de terminer par un passage dans notre chalet-boutique pour découvrir et déguster nos produits artisanaux. Une expérience enrichissante et conviviale pour petits et grands, au plus près de la nature et du savoir-faire apicole.   .

Le Rucher du Moulin Vermoret 36 Rue du Moulin Vermoret Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 25 52 98 

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English : Visite d’un rucher

L’événement Visite d’un rucher Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-02-06 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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