Visite d’un rucher Le Rucher du Moulin Vermoret Baume-les-Dames
Visite d’un rucher Le Rucher du Moulin Vermoret Baume-les-Dames mercredi 3 juin 2026.
Baume-les-Dames
Visite d’un rucher
Le Rucher du Moulin Vermoret 36 Rue du Moulin Vermoret Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-07 2026-06-10 2026-06-14 2026-06-17 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-28
De juin à septembre, partez à la découverte de notre exploitation apicole lors de visites guidées les mercredis et dimanches, sur demande et sur réservation obligatoire . D’une durée d’environ 1 heure et gratuites, ces visites, limitées à 15 personnes, vous permettront d’explorer notre ruche pédagogique vitrée, d’en apprendre davantage sur le travail minutieux de nos abeilles et de l’apiculteur, et de terminer par un passage dans notre chalet-boutique pour découvrir et déguster nos produits artisanaux. Une expérience enrichissante et conviviale pour petits et grands, au plus près de la nature et du savoir-faire apicole. .
Le Rucher du Moulin Vermoret 36 Rue du Moulin Vermoret Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 25 52 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite d’un rucher
L’événement Visite d’un rucher Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-02-06 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
À voir aussi à Baume-les-Dames (Doubs)
- Balade en forêt Baumoise Baume-les-Dames 26 avril 2026
- Concert Rétina Quai du canal Baume-les-Dames 26 avril 2026
- La Croix de Châtard Baume-les-Dames Doubs 1 mai 2026
- Sentier découverte Baume-les-Dames Doubs 1 mai 2026
- Imprimerie artisanale et musée de Baume-les-Dames Baume-les-Dames Doubs 1 mai 2026