L’être à l’église concert de reprise des plus grandes voix Place St-Martin Baume-les-Dames
L’être à l’église concert de reprise des plus grandes voix Place St-Martin Baume-les-Dames dimanche 31 mai 2026.
Baume-les-Dames
L’être à l’église concert de reprise des plus grandes voix
Place St-Martin Eglise Saint-Martin Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
L’être à église revisite les grands succès de la pop au piano et au chant, agrémentés par quelques notes de saxophone et de guitare électro-acoustique
Au programme: Supertramp, Elvis Prresley, Christophe, Elton John, The Beatles, Frank Sinatra, Billy Joel, Ray Charles, Rod Stewart, Barry Manilow, Daniel Lévi, Eric Carmen, Georges Michael, Daniel Balavoine, Michel Polnareff, Joe Cocker, Scorpions, Harry Nilsson, Andrea Bocelli, Julien Clerc….
Jean-Pascal Jacob Chant, saxophone et guitare Conservatoire de Montbéliard 40 ans de scène avec le Duo Interpole dans toute la France et une dizaine de pays Membre du groupe de reprises de Supertramp Breakfast in Paris
Pascal Vuillemin Piano, chant Lauréat des conservatoires de Lille et Besançon Pianiste accompagnateur au conservatoire à rayonnement régional de Besançon Chef de l’orchestre philharmonique de Besançon Membre des groupes de reprises de Supertramp Breakfast in Paris et des Beatles Rêvolution .
Place St-Martin Eglise Saint-Martin Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’être à l’église concert de reprise des plus grandes voix
L’événement L’être à l’église concert de reprise des plus grandes voix Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-05-16 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
À voir aussi à Baume-les-Dames (Doubs)
- Concert à la Maison des Ateliers Ma’zelle Titou & les Louves Maison des Ateliers Baume-les-Dames 22 mai 2026
- Théâtre Cadavre exquis et J’avais rien demandé . Salle Rose Baume-les-Dames 23 mai 2026
- Baume au cœur Baume-les-Dames 29 mai 2026
- Visite d’un rucher Le Rucher du Moulin Vermoret Baume-les-Dames 3 juin 2026
- Amandine Lourdel Renversée Quai du Canal Baume-les-Dames 6 juin 2026