L’être à l’église concert de reprise des plus grandes voix Place St-Martin Baume-les-Dames

Baume-les-Dames

L’être à l’église concert de reprise des plus grandes voix

Place St-Martin Eglise Saint-Martin Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

L’être à église revisite les grands succès de la pop au piano et au chant, agrémentés par quelques notes de saxophone et de guitare électro-acoustique

Au programme: Supertramp, Elvis Prresley, Christophe, Elton John, The Beatles, Frank Sinatra, Billy Joel, Ray Charles, Rod Stewart, Barry Manilow, Daniel Lévi, Eric Carmen, Georges Michael, Daniel Balavoine, Michel Polnareff, Joe Cocker, Scorpions, Harry Nilsson, Andrea Bocelli, Julien Clerc….

Jean-Pascal Jacob Chant, saxophone et guitare Conservatoire de Montbéliard 40 ans de scène avec le Duo Interpole dans toute la France et une dizaine de pays Membre du groupe de reprises de Supertramp Breakfast in Paris

Pascal Vuillemin Piano, chant Lauréat des conservatoires de Lille et Besançon Pianiste accompagnateur au conservatoire à rayonnement régional de Besançon Chef de l’orchestre philharmonique de Besançon Membre des groupes de reprises de Supertramp Breakfast in Paris et des Beatles Rêvolution .

Place St-Martin Eglise Saint-Martin Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’être à l’église concert de reprise des plus grandes voix

L’événement L’être à l’église concert de reprise des plus grandes voix Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-05-16 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS