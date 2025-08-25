Amandine Lourdel Renversée Quai du Canal Baume-les-Dames

Quai du Canal Le Caré Baume-les-Dames Doubs

Début : 2026-06-05 20:30:00

Amandine s’est beaucoup cherchée. Beaucoup, beaucoup. Elle a tellement cherché qu’à un moment elle a même envisagé une formation de chien truffier.

Ce spectacle c’est comme un petit personnage de BD qui passerait de bulle en bulle sans jamais trouver de siège libre pour son fessier, sans trouver sa place.

A force de rester debout elle a fait du stand up. Et vous a trouvés, vous.

Un moment de scène où elle se livre, à fleur de pot de départ.

Spectacle pour trentenaires déglinguées.

Tout public. .

Quai du Canal Le Caré Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 41 67 culture@baumelesdames.org

