Forum de l’emploi quai du canal Baume-les-Dames
Forum de l’emploi quai du canal Baume-les-Dames mardi 2 juin 2026.
Baume-les-Dames
Forum de l’emploi
quai du canal CARÉ Centre d’Affaires, de Rencontres et d’Événements Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 09:00:00
fin : 2026-06-02 13:00:00
Date(s) :
2026-06-02
La Ville de Baume les Dames, en partenariat avec France Travail, organise la 6e édition de son forum de l’emploi. Cet événement a pour objectif de favoriser les rencontres entre candidats et employeurs, en proposant un large panel d’opportunités CDI, CDD, missions d’intérim, contrats en alternance ou stages.
Ouvert à tous, ce forum permet aux visiteurs d’échanger directement avec les recruteurs, de découvrir des métiers, de mieux comprendre les parcours professionnels possibles et de déposer leur candidature sur place.
De nombreuses entreprises locales et régionales seront présentes, représentant une diversité de secteurs d’activité. .
quai du canal CARÉ Centre d’Affaires, de Rencontres et d’Événements Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 72 45 franceservice@baumelesdames.org
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English : Forum de l’emploi
L’événement Forum de l’emploi Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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