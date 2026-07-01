Maison des Ateliers Exposition en hommage à Charles Belle Maison des Ateliers Baume-les-Dames

Informations pratiques

Baume-les-Dames

Maison des Ateliers Exposition en hommage à Charles Belle

Maison des Ateliers 2 Faubourg d’Anroz Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-31

La Maison des Ateliers prépare une expo en hommage à Charles Belle, peintre qui expose à l’église abbatiale de Ville de Baume les Dames.

la thématique de l’expo les grosses fleurs est annoncée elle sera traitée par plusieurs artistes qui se détournent de leurs chemins respectifs pour aller vers les fleurs ; à mon avis ça vaudra le coup de faire le détour avec elles/eux…

ouverture le 31 juillet puis 1, 2, 8 et 9 août de 15 à 19 h

concert de Lucky People, jazz climatique le 31 juillet à 18h 30, pour bien commencer l’expo d’été.. .

Maison des Ateliers 2 Faubourg d’Anroz Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté clous.nuages@gmail.com

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English : Maison des Ateliers Exposition en hommage à Charles Belle

L’événement Maison des Ateliers Exposition en hommage à Charles Belle Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS