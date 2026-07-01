Maison des Ateliers Exposition en hommage à Charles Belle Maison des Ateliers Baume-les-Dames
vendredi 31 juillet 2026 · Maison des Ateliers · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
Maison des Ateliers Exposition en hommage à Charles Belle
Maison des Ateliers 2 Faubourg d’Anroz Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-31
La Maison des Ateliers prépare une expo en hommage à Charles Belle, peintre qui expose à l’église abbatiale de Ville de Baume les Dames.
la thématique de l’expo les grosses fleurs est annoncée elle sera traitée par plusieurs artistes qui se détournent de leurs chemins respectifs pour aller vers les fleurs ; à mon avis ça vaudra le coup de faire le détour avec elles/eux…
ouverture le 31 juillet puis 1, 2, 8 et 9 août de 15 à 19 h
concert de Lucky People, jazz climatique le 31 juillet à 18h 30, pour bien commencer l’expo d’été.. .
Maison des Ateliers 2 Faubourg d’Anroz Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté clous.nuages@gmail.com
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English : Maison des Ateliers Exposition en hommage à Charles Belle
L’événement Maison des Ateliers Exposition en hommage à Charles Belle Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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