Baume-les-Dames

Randonnée apéro

A la croix de châtard Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Vous avez envie de partir en randonnée dans un format convivial et chaleureux ? Suivez les guides de l’USB Montagne sur l’un des plus beau sentier du Doubs Baumois La croix de Châtard. L’équipe de l’Office de Tourisme vous retrouve à mi-parcours pour un petit ravitaillement.

Randonnée de 8km.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme du Doubs Baumois. .

A la croix de châtard Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98

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English : Randonnée apéro

L’événement Randonnée apéro Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS