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Randonnée apéro Baume-les-Dames

Randonnée apéro Baume-les-Dames vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : A la croix de châtard

Ville : 25110 Baume-les-Dames

Département : Doubs

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Baume-les-Dames

Randonnée apéro

A la croix de châtard Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Vous avez envie de partir en randonnée dans un format convivial et chaleureux ? Suivez les guides de l’USB Montagne sur l’un des plus beau sentier du Doubs Baumois La croix de Châtard. L’équipe de l’Office de Tourisme vous retrouve à mi-parcours pour un petit ravitaillement.
Randonnée de 8km.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme du Doubs Baumois.   .

A la croix de châtard Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 

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English : Randonnée apéro

L’événement Randonnée apéro Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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