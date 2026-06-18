Racontée sous les feuilles Place de l’Abbaye Baume-les-Dames mercredi 22 juillet 2026.

Baume-les-Dames

Racontée sous les feuilles

Place de l’Abbaye Jardin de l’Abbaye Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

La médiathèque Jean Grosjean propose une racontée, dans le jardin qui se situe derrière l’Abbaye.

Grand jeux en bois disponible tous l’été dans la cours de la médiathèque. .

Place de l’Abbaye Jardin de l’Abbaye Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Racontée sous les feuilles

L’événement Racontée sous les feuilles Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS