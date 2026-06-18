Racontée sous les feuilles Place de l’Abbaye Baume-les-Dames
Racontée sous les feuilles Place de l’Abbaye Baume-les-Dames mercredi 22 juillet 2026.
Baume-les-Dames
Racontée sous les feuilles
Place de l’Abbaye Jardin de l’Abbaye Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
La médiathèque Jean Grosjean propose une racontée, dans le jardin qui se situe derrière l’Abbaye.
Grand jeux en bois disponible tous l’été dans la cours de la médiathèque. .
Place de l’Abbaye Jardin de l’Abbaye Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org
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English : Racontée sous les feuilles
L’événement Racontée sous les feuilles Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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