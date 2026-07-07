Pots d’accueil pour les touristes Place de la République Baume-les-Dames

Informations pratiques

Baume-les-Dames

Pots d’accueil pour les touristes

Place de la République Office de Tourisme du Doubs Baumois Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:30:00

fin : 2026-07-21 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

L’Office de Tourisme vous accueille en toute convivialité au centre-ville de Baume les Dames, place de la République dès 11h30 pour vous présentez les animations de la semaine, les sorties et les activités dans le Doubs Baumois.

Petit buffet dégustation et quiz pour remporter des produits locaux. .

Place de la République Office de Tourisme du Doubs Baumois Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-paysbaumois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pots d’accueil pour les touristes

L’événement Pots d’accueil pour les touristes Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS