Forum des associations de Baume les Dames Place de l’Europe Baume-les-Dames
samedi 5 septembre 2026 · Place de l'Europe · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
Forum des associations de Baume les Dames
Place de l’Europe Gymnase de l’Europe et Gymnase Laroche Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 14:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Le forum, c’est une trentaine d’associations qui se mobilisent pour faire découvrir leur activité.
Venez rencontrer les bénévoles et vous inscrire pour la rentrée 2026.
Une remise des Trophées des sports aura lieu à 11h00
Organisé par la Ville de Baume les Dames .
Place de l’Europe Gymnase de l’Europe et Gymnase Laroche Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 07 13 contact@baumelesdames.org
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English : Forum des associations de Baume les Dames
L’événement Forum des associations de Baume les Dames Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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