Sortie escalade Place de la République Baume-les-Dames

Baume-les-Dames

Sortie escalade

Place de la République Falaises de Sous Buen Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Grimpez sur un site naturel d’exception tout en étant encadré par Quentin Steiner de Terrains d’Aventures.

Ces sorties sont ouvertes tant aux enfants (à partir de 6 ans) qu’aux adultes. L’initiation peut également être assurée en anglais

Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 03 81 84 27 98. .

Place de la République Falaises de Sous Buen Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-doubsbaumois.fr

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English : Sortie escalade

L’événement Sortie escalade Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-04-25 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS