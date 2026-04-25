Sortie escalade Place de la République Baume-les-Dames
Sortie escalade Place de la République Baume-les-Dames jeudi 16 juillet 2026.
Baume-les-Dames
Sortie escalade
Place de la République Falaises de Sous Buen Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Grimpez sur un site naturel d’exception tout en étant encadré par Quentin Steiner de Terrains d’Aventures.
Ces sorties sont ouvertes tant aux enfants (à partir de 6 ans) qu’aux adultes. L’initiation peut également être assurée en anglais
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 03 81 84 27 98. .
Place de la République Falaises de Sous Buen Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-doubsbaumois.fr
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English : Sortie escalade
L’événement Sortie escalade Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-04-25 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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