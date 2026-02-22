Atelier d’écriture Diversité et différence à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande
Atelier d’écriture Diversité et différence à la Médiathèque
Médiathèque Albert Camus
23 rue de la République
Marmande
Lot-et-Garonne
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
2026-05-16
La Médiathèque Albert Camus de Marmande vous convie à un Atelier d’écriture sur le thème Diversité & Différence .
– Inscription obligatoire Places limitées. .
Médiathèque Albert Camus
23 rue de la République
Marmande 47200
Lot-et-Garonne
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 53 20 94 95
English : Atelier d’écriture Diversité et différence à la Médiathèque
The Albert Camus Media Library in Marmande invites you to a writing workshop on the theme of Diversity & Difference .
