Atelier d’écriture Diversité et différence à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande

Atelier d’écriture Diversité et différence à la Médiathèque

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

2026-05-16

La Médiathèque Albert Camus de Marmande vous convie à un Atelier d’écriture sur le thème Diversité & Différence .

– Inscription obligatoire Places limitées. .

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English : Atelier d’écriture Diversité et différence à la Médiathèque

The Albert Camus Media Library in Marmande invites you to a writing workshop on the theme of Diversity & Difference .

