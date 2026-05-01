Théâtre Frou Frou Les Bains Théâtre Comoedia Marmande

Marmande

Théâtre Frou Frou Les Bains

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Frou Frou Les Bains, une comédie de Patrick Haudecoeur.

Par le Rampe Caumontaise.

Frou Frou Les Bains, une comédie de Patrick Haudecoeur.

Par le Rampe Caumontaise. .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

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English : Théâtre Frou Frou Les Bains

Frou Frou Les Bains, a comedy by Patrick Haudecoeur.

By Rampe Caumontaise.

L’événement Théâtre Frou Frou Les Bains Marmande a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Val de Garonne