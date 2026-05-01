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Théâtre Frou Frou Les Bains Théâtre Comoedia Marmande

Théâtre Frou Frou Les Bains Théâtre Comoedia Marmande

Théâtre Frou Frou Les Bains Théâtre Comoedia Marmande vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Théâtre Comoedia

Adresse : 32 Rue Léopold Faye

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Marmande

Théâtre Frou Frou Les Bains

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Frou Frou Les Bains, une comédie de Patrick Haudecoeur.
Par le Rampe Caumontaise.
Frou Frou Les Bains, une comédie de Patrick Haudecoeur.
Par le Rampe Caumontaise.   .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 

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English : Théâtre Frou Frou Les Bains

Frou Frou Les Bains, a comedy by Patrick Haudecoeur.
By Rampe Caumontaise.

L’événement Théâtre Frou Frou Les Bains Marmande a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Val de Garonne

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