Théâtre Frou Frou Les Bains Théâtre Comoedia Marmande
Théâtre Frou Frou Les Bains Théâtre Comoedia Marmande vendredi 8 mai 2026.
Marmande
Théâtre Frou Frou Les Bains
Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Frou Frou Les Bains, une comédie de Patrick Haudecoeur.
Par le Rampe Caumontaise.
Frou Frou Les Bains, une comédie de Patrick Haudecoeur.
Par le Rampe Caumontaise. .
Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Frou Frou Les Bains
Frou Frou Les Bains, a comedy by Patrick Haudecoeur.
By Rampe Caumontaise.
L’événement Théâtre Frou Frou Les Bains Marmande a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Val de Garonne
À voir aussi à Marmande (Lot-et-Garonne)
- Exposition MÉCAPIXEL Médiathèque Albert Camus Marmande 5 mai 2026
- Concert Rock’N Machine Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande 7 mai 2026
- Ciné-Mômes Le cochon, le renard & le Moulin au Cinéma le Plaza Cinéma Le Plaza Marmande 13 mai 2026
- Lecture aux Minots Médiathèque Albert Camus Marmande 13 mai 2026
- Atelier Philo à la Médiathèque Rue de la République Marmande 15 mai 2026