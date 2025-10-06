Lecture aux Minots Médiathèque Albert Camus Marmande
Lecture aux Minots Médiathèque Albert Camus Marmande mercredi 13 mai 2026.
Lecture aux Minots
Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Cathy Bohl fait la lecture aux minots.
Salle jeunesse de 10h30 à 11h30, pour les enfants jusqu’à 3 ans
– Renseignements auprès de la section jeunesse de la médiathèque au 05.53.20.94.95
– Réservation obligatoire. .
Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
English : Lecture aux Minots
Cathy Bohl reads to the kids.
German : Lecture aux Minots
Cathy Bohl liest den Kleinen vor.
Italiano :
Cathy Bohl legge ai più piccoli.
Espanol : Lecture aux Minots
Cathy Bohl lee a los más pequeños.
