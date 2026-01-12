Festival Tek A(rt)

Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-28

Le festival Tek A(rt) 9ème édition.

Accessible et familial, TEK A(RT) vous propose d’explorer les nouvelles technologies à travers le prisme de la création artistique, avec des spectacles en salle, des ateliers, des rencontres, des formes artistiques hors-cadre et un temps professionnel régional. .

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 66

