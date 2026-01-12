Festival Tek A(rt) Marmande
Festival Tek A(rt) Marmande jeudi 28 mai 2026.
Festival Tek A(rt)
Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-28
Le festival Tek A(rt) 9ème édition.
Le festival Tek A(rt) présente sa 9 ème édition.
Accessible et familial, TEK A(RT) vous propose d’explorer les nouvelles technologies à travers le prisme de la création artistique, avec des spectacles en salle, des ateliers, des rencontres, des formes artistiques hors-cadre et un temps professionnel régional. .
Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Tek A(rt)
The Tek A(rt) festival presents its 8th edition.
A singular festival focusing on artistic creation in a
digital environment. In March 2025, the Tek A(rt) Festival will present a program of shows, intermediate and interactive forms..
interactive…
L’événement Festival Tek A(rt) Marmande a été mis à jour le 2026-01-11 par OT Val de Garonne