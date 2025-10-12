Musique Classique Violon nomade Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine Théâtre Comoedia Marmande
Musique Classique Violon nomade Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine Théâtre Comoedia Marmande vendredi 22 mai 2026.
Musique Classique Violon nomade Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine
Théâtre Comoedia 32 rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
VIOLON NOMADE de l’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine
VIOLON NOMADE de l’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine.
Direction musicale Philippe MESTRES et Soliste (violon) Aramis MONROY
Autour du violoniste Franco-Mexicain Aramis Monroy, ce programme nous fait voyager de l’Europe à l’Amérique latine.
Tout public dès 7 ans. .
Théâtre Comoedia 32 rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
English : Musique Classique Violon nomade Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine
VIOLON NOMADE by the Orchestre des Symphonistes d?Aquitaine
German : Musique Classique Violon nomade Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine
VIOLON NOMADE des Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine (Orchester der Symphoniker von Aquitanien)
Italiano :
VIOLON NOMADE dell’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine
Espanol : Musique Classique Violon nomade Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine
VIOLON NOMADE por la Orquesta de Sinfonistas de Aquitania
L’événement Musique Classique Violon nomade Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine Marmande a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Val de Garonne