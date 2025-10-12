Musique Classique Violon nomade Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine Théâtre Comoedia Marmande

Musique Classique Violon nomade Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine

Théâtre Comoedia 32 rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

VIOLON NOMADE de l’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine

Direction musicale Philippe MESTRES et Soliste (violon) Aramis MONROY

Autour du violoniste Franco-Mexicain Aramis Monroy, ce programme nous fait voyager de l’Europe à l’Amérique latine.

Tout public dès 7 ans. .

+33 5 53 64 44 66

VIOLON NOMADE by the Orchestre des Symphonistes d?Aquitaine

VIOLON NOMADE des Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine (Orchester der Symphoniker von Aquitanien)

VIOLON NOMADE dell’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine

VIOLON NOMADE por la Orquesta de Sinfonistas de Aquitania

