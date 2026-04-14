Écoutez rosemarguerite, ce texte m’a fait penser à vous…, Musée Albert Marzelles, Marmande

Écoutez rosemarguerite, ce texte m’a fait penser à vous… Samedi 23 mai, 19h00 Musée Albert Marzelles Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Assistez à une rencontre croisée entre le théâtre, la musique et la plume de différents auteurs. Cette soirée-spectacle est la restitution d’une réflexion créative et collective autour de l’exposition rosemarguerite de Ghislaine Portalis.

En première partie de soirée, les participants des ateliers d’écriture, animés par Colette Pouey dans la salle d’exposition, liront à voix haute leurs écrits ayant pour thème : des accessoires féminins et des échanges épistolaires des personnages féminins des contes. Accompagnant ces lectures, les harpistes du Conservatoire de Musique Maurice Ravel joueront des intermèdes musicaux de compositrices sur le thème de l’enfance.

Enfin, les élèves de la classe Théâtre du Conservatoire s’adonneront quant à eux à une interprétation libre de textes en lien avec les thématiques de l’exposition.

Qu’il s’accorde ou s’oppose, chacun exprimera par son art, la relation qu’il a noué avec l’exposition, l’ensemble hétéroclite traduisant l’ambivalente « douceur / violence » caractéristique des œuvres de Ghislaine Portalis

Musée Albert Marzelles 15 Rue Abel Boyé, 47200 Marmande, France Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553644204 https://mairie-marmande.fr/index.php/le-musee-marzelles Le musée a une double vocation, artistique et historique. Il présente :

– une mosaïque romaine du IVe siècle après J.C. ;

– une collection de peintures de XXe siècle Abel Boyé ;

– une riche programmation annuelle de peintres et de sculpteurs.

Assistez à une rencontre croisée entre le théâtre, la musique et la plume de différents auteurs. Cette soirée-spectacle est la restitution d’une réflexion créative et collective autour de de En de …

©MuséemunicipalAlbertMarzelles