Nuit Européenne des Musées au Musée Marzelles Musée Albert Marzelles Marmande

Marmande

Nuit Européenne des Musées au Musée Marzelles

Musée Albert Marzelles 15 rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Écoutez rosemarguerite, ce texte m’a fait penser à vous…

Assistez à une rencontre croisée entre le théâtre, la musique et la plume de différents auteurs. Cette soirée-spectacle est la restitution d’une réflexion créative et collective autour de l’exposition rosemarguerite de Ghislaine Portalis.

En première partie de soirée, les participants des ateliers d’écriture, animés par Colette Pouey dans la salle d’exposition, liront à voix haute leurs écrits ayant pour thème des accessoires féminins et des échanges épistolaires des personnages féminins des contes. Accompagnant ces lectures, les harpistes du Conservatoire de Musique Maurice Ravel joueront des intermèdes musicaux de compositrices sur le thème de l’enfance.

Enfin, les élèves de la classe Théâtre du Conservatoire s’adonneront quant à eux à une interprétation libre de textes en lien avec les thématiques de l’exposition. .

Musée Albert Marzelles 15 rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

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English : Nuit Européenne des Musées au Musée Marzelles

L’événement Nuit Européenne des Musées au Musée Marzelles Marmande a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Val de Garonne