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Concert et repas solidaire Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande

Concert et repas solidaire Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande

Concert et repas solidaire Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande samedi 23 mai 2026.

Lieu : Café Le Commerce Chez Les Filles

Adresse : 2, Place du Marché

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Marmande

Concert et repas solidaire Chez les Filles

Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Concert et repas solidaire Chez les Filles
Concert et repas solidaire Chez les Filles .   .

Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61 

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English : Concert et repas solidaire Chez les Filles

Chez les Filles concert and solidarity meal

L’événement Concert et repas solidaire Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Val de Garonne

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