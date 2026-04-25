Concert et repas solidaire Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande

Marmande

Concert et repas solidaire Chez les Filles

Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Concert et repas solidaire Chez les Filles

Concert et repas solidaire Chez les Filles . .

Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61

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English : Concert et repas solidaire Chez les Filles

Chez les Filles concert and solidarity meal

L’événement Concert et repas solidaire Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Val de Garonne