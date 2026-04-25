Concert et repas solidaire Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande
Concert et repas solidaire Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande samedi 23 mai 2026.
Marmande
Concert et repas solidaire Chez les Filles
Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Concert et repas solidaire Chez les Filles
Concert et repas solidaire Chez les Filles . .
Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61
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English : Concert et repas solidaire Chez les Filles
Chez les Filles concert and solidarity meal
L’événement Concert et repas solidaire Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Val de Garonne
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