Festival Tek A (rt) Spectacle Cinéma immersif- Ond-Ine à CESAme

CESAme 1-7 Rue Edouard Manet Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-05-29 18:45:00

fin : 2026-05-29

2026-05-29 2026-05-30

À la frontière de l'eau, cette installation immersive invite le spectateur à la

rencontre avec un être hybride, androgyne, amphibie.

À la frontière de l’eau, cette installation immersive invite le spectateur à la

rencontre avec un être hybride, androgyne, amphibie.

Au cœur d’une nature sauvage, on rencontre le monde des Ondins. Une Ondine s’arrache

des profondeurs des rivières pour l’amour d’un humain. Elle est mise en garde par les siens

sur la futilité de notre humanité, mais décide de s’abandonner à cette rencontre. Un

rendez-vous manqué avec l’amour et la nature, une boucle perpétuelle face à l’éternité de la nature et à l’humain inconstant et mortel. Une réconciliation entre deux mondes devenus incompatibles ?

2 séances le vendredi 18h20 et 18h45 et 7 séances le samedi dès 14h20 jusqu’a 16h50. .

CESAme 1-7 Rue Edouard Manet Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festival-tek-art@mairie-marmande.fr

English : Festival Tek A (rt) Spectacle Cinéma immersif- Ond-Ine à CESAme

At the water?s edge, this immersive installation invites the viewer to an encounter with a hybrid, androgynous, amphibious being

with a hybrid, androgynous, amphibious being.

