Théâtre d’objets sonores et connectés, human Beatbox Track Petit Théâtre Marmande

TRACK de Céline Garnavault & Thomas Sillard, Compagnie La Boîte à sel

Symphonie pour trains électriques. Un circuit géant de trains électriques ses passages à niveaux, ses aiguillages, ses tunnels et ses ponts. Et sa musique le cliquetis du démarrage de la locomotive, le chuintement des wagons dans les virages, leur sifflement dans les descentes et le tchou-tchou évidemment ! Imaginez plusieurs trains comme autant d’instruments, le rythme des barrières, levées, baissées, faisant office de baguettes de batterie, ajoutez un musicien-beatbox et vous aurez une petite idée de Track, cet objet sonore et visuel conçu pour les petits par Céline Garnavault, qui émerveillera aussi les grands. Après Block, chef-d’oeuvre de détournement des boîtes à vache, Track ouvre une nouvelle voie joueuse à l’éveil des sens.

Tout public dès 3 ans. .

Petit Théâtre Allée des Tabacs Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

