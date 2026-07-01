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AGENDA · La Tremblade

Atelier d’écriture Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

vendredi 17 juillet 2026 · Médiathèque Henri Moreau · La Tremblade

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Henri Moreau
Adresse
30, Rue de la Seudre
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Atelier d’écriture

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Atelier d’écriture animé par Galatée HIRIGOYEN sur le thème des vacances, de l’été, de la plage…
Gratuit avec inscription obligatoire 05 46 36 14 67
Durée 2h
  .

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67  bibliotheque@la-tremblade.com

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English :

Writing workshop led by Galatée HIRIGOYEN on the themes of vacations, summer, and the beach?
Free, but registration is required: 05 46 36 14 67
Duration: 2 hours

L’événement Atelier d’écriture La Tremblade a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de La Tremblade

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