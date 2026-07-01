Atelier d’écriture Médiathèque Henri Moreau La Tremblade
vendredi 17 juillet 2026 · Médiathèque Henri Moreau · La Tremblade
Informations pratiques
La Tremblade
Atelier d’écriture
Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Atelier d’écriture animé par Galatée HIRIGOYEN sur le thème des vacances, de l’été, de la plage…
Gratuit avec inscription obligatoire 05 46 36 14 67
Durée 2h
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Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com
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English :
Writing workshop led by Galatée HIRIGOYEN on the themes of vacations, summer, and the beach?
Free, but registration is required: 05 46 36 14 67
Duration: 2 hours
L’événement Atelier d’écriture La Tremblade a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de La Tremblade
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