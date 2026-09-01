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AGENDA · Vichy

Atelier d’écriture Libérer ses écrits Vichy

samedi 19 septembre 2026 · Vichy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
28 rue Salignat
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
20 20 20

Vichy

Atelier d’écriture Libérer ses écrits

28 rue Salignat Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-10-10 2026-11-14 2026-12-12

L’atelier d’écriture est un espace de liberté et de partage entre amoureux et amoureuse des mots.
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28 rue Salignat Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 18 28 10  liberersesecrits@gmail.com

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English :

The writing workshop is a space for freedom and sharing among lovers of words.

L’événement Atelier d’écriture Libérer ses écrits Vichy a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations

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