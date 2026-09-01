Informations pratiques

Vichy

Atelier d’écriture Libérer ses écrits

28 rue Salignat Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-10 2026-11-14 2026-12-12

L’atelier d’écriture est un espace de liberté et de partage entre amoureux et amoureuse des mots.

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28 rue Salignat Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 18 28 10 liberersesecrits@gmail.com

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English :

The writing workshop is a space for freedom and sharing among lovers of words.

L’événement Atelier d’écriture Libérer ses écrits Vichy a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations