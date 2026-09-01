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AGENDA · Vichy

Journée portes ouvertes Kids Club Montessori École Vichy Montessori Vichy

samedi 12 septembre 2026 · École Vichy Montessori · Vichy

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
École Vichy Montessori
Adresse
13 rue de provence
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Journée portes ouvertes Kids Club Montessori

École Vichy Montessori 13 rue de Provence Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12

L’école Vichy Montessori ouvre les portes de son Kids Club à la découverte d’un programme d’activités en anglais pour les enfants, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Le Kids Club propose un environnement bilingue français anglais.
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École Vichy Montessori 13 rue de Provence Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 18 98 71  communication@vichy-montessori.fr

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English :

The Vichy Montessori School invites children to join its Kids Club and discover a program of activities in English, held on Wednesdays and during school breaks. The Kids Club offers a bilingual French-English environment.

L’événement Journée portes ouvertes Kids Club Montessori Vichy a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations

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