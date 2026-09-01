Journée portes ouvertes Kids Club Montessori École Vichy Montessori Vichy
samedi 12 septembre 2026 · École Vichy Montessori · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Journée portes ouvertes Kids Club Montessori
École Vichy Montessori 13 rue de Provence Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
L’école Vichy Montessori ouvre les portes de son Kids Club à la découverte d’un programme d’activités en anglais pour les enfants, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Le Kids Club propose un environnement bilingue français anglais.
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École Vichy Montessori 13 rue de Provence Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 18 98 71 communication@vichy-montessori.fr
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English :
The Vichy Montessori School invites children to join its Kids Club and discover a program of activities in English, held on Wednesdays and during school breaks. The Kids Club offers a bilingual French-English environment.
L’événement Journée portes ouvertes Kids Club Montessori Vichy a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations
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