Inscriptions Espace Danse A Corps Saison 2026-2027 Studio de Danse Vichy

Informations pratiques

Vichy

Inscriptions Espace Danse A Corps Saison 2026-2027

Studio de Danse 42 boulevard de la Mutualité Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 17:30:00

fin : 2026-09-04 19:30:00

Date(s) :

2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05

L’espace Danse A Corps sera heureux de vous accueillir pour ses inscriptions 2026-2027 au studio de danse situé boulevard de la Mutualité à Vichy.

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Studio de Danse 42 boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 87 47 espacedanse.acorps@gmail.com

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English :

The Danse %AB A Corps %BB dance studio looks forward to welcoming you for its 2026–2027 registration period at the dance studio located on Boulevard de la Mutualité in Vichy.

L’événement Inscriptions Espace Danse A Corps Saison 2026-2027 Vichy a été mis à jour le 2026-08-21 par Vichy Destinations