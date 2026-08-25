Inscriptions Espace Danse A Corps Saison 2026-2027 Studio de Danse Vichy
mercredi 2 septembre 2026 · Studio de Danse · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Inscriptions Espace Danse A Corps Saison 2026-2027
Studio de Danse 42 boulevard de la Mutualité Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 17:30:00
fin : 2026-09-04 19:30:00
Date(s) :
2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05
L’espace Danse A Corps sera heureux de vous accueillir pour ses inscriptions 2026-2027 au studio de danse situé boulevard de la Mutualité à Vichy.
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Studio de Danse 42 boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 87 47 espacedanse.acorps@gmail.com
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English :
The Danse %AB A Corps %BB dance studio looks forward to welcoming you for its 2026–2027 registration period at the dance studio located on Boulevard de la Mutualité in Vichy.
L’événement Inscriptions Espace Danse A Corps Saison 2026-2027 Vichy a été mis à jour le 2026-08-21 par Vichy Destinations
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