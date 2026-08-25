Exposition de modelage raku Atelier de modelage La Tanierre Vichy

mercredi 2 septembre 2026 · Atelier de modelage La Tanierre · Vichy

Informations pratiques

Vichy

Exposition de modelage raku

Atelier de modelage La Tanierre 3 place d’Allier Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-02

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-02

Exposition de peintures et de sculptures en argile Raku par Marc LHOPITEAU et Thierry BAILLAVOINE..

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Atelier de modelage La Tanierre 3 place d’Allier Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 25 29 63 veronique.renou17@gmail.com

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English :

Exhibition of paintings and Raku clay sculptures by Marc LHOPITEAU and Thierry BAILLAVOINE…

L’événement Exposition de modelage raku Vichy a été mis à jour le 2026-08-21 par Vichy Destinations