Atelier d’écriture et collage Du papier et des mots Vichy
mercredi 26 août 2026 · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Atelier d’écriture et collage Du papier et des mots
20 rue de Touraine Vichy Allier
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Matériel et goûter inclus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:00:00
fin : 2026-08-26 19:00:00
Date(s) :
2026-08-26
L’atelier mêle collage et écriture créative pour faire de la place à la créativité, aux associations d’idées et aux mots qui surgissent.
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20 rue de Touraine Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 18 28 10 liberersesecrits@gmail.com
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English :
The workshop mixes collage and creative writing to give space to creativity, associations of ideas and words that emerge.
L’événement Atelier d’écriture et collage Du papier et des mots Vichy a été mis à jour le 2026-07-31 par Vichy Destinations
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