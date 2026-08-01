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AGENDA · Vichy

Atelier d’écriture et collage Du papier et des mots Vichy

mercredi 26 août 2026 · Vichy

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
20 rue de Touraine
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
40 40 40 Matériel et goûter inclus

Vichy

Atelier d’écriture et collage Du papier et des mots

20 rue de Touraine Vichy Allier

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Matériel et goûter inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:00:00
fin : 2026-08-26 19:00:00

Date(s) :
2026-08-26

L’atelier mêle collage et écriture créative pour faire de la place à la créativité, aux associations d’idées et aux mots qui surgissent.
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20 rue de Touraine Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 18 28 10  liberersesecrits@gmail.com

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English :

The workshop mixes collage and creative writing to give space to creativity, associations of ideas and words that emerge.

L’événement Atelier d’écriture et collage Du papier et des mots Vichy a été mis à jour le 2026-07-31 par Vichy Destinations

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