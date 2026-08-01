Informations pratiques

Vichy

Atelier d’écriture et collage Du papier et des mots

20 rue de Touraine Vichy Allier

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Matériel et goûter inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 17:00:00

fin : 2026-08-26 19:00:00

Date(s) :

2026-08-26

L’atelier mêle collage et écriture créative pour faire de la place à la créativité, aux associations d’idées et aux mots qui surgissent.

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20 rue de Touraine Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 18 28 10 liberersesecrits@gmail.com

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English :

The workshop mixes collage and creative writing to give space to creativity, associations of ideas and words that emerge.

L’événement Atelier d’écriture et collage Du papier et des mots Vichy a été mis à jour le 2026-07-31 par Vichy Destinations