Festival de Danses Rue du Casino Vichy

Informations pratiques

Vichy

Festival de Danses

Rue du Casino Kiosque de la source de l’Hôpital Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 16:00:00

fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Du 7 au 9 août 2026, vivez trois soirées placées sous le signe de la danse au cœur du Parc des Sources !



Que vous soyez amateur de danse de salon, passionné de swing ou adepte de country, le Festival de Danses vous invite à partager un moment festif.

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Rue du Casino Kiosque de la source de l’Hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

From August 7 to 9, 2026, enjoy three evenings dedicated to dance in the heart of Parc des Sources!



Whether you’re a ballroom dance enthusiast, a swing fan, or a country dance lover, the Dance Festival invites you to share in the festive atmosphere.

L’événement Festival de Danses Vichy a été mis à jour le 2026-07-31 par Vichy Destinations