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AGENDA · Vichy

Festival de Danses Rue du Casino Vichy

vendredi 7 août 2026 · Rue du Casino · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue du Casino
Adresse
Kiosque de la source de l'Hôpital
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Festival de Danses

Rue du Casino Kiosque de la source de l’Hôpital Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Du 7 au 9 août 2026, vivez trois soirées placées sous le signe de la danse au cœur du Parc des Sources !

Que vous soyez amateur de danse de salon, passionné de swing ou adepte de country, le Festival de Danses vous invite à partager un moment festif.
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Rue du Casino Kiosque de la source de l’Hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

From August 7 to 9, 2026, enjoy three evenings dedicated to dance in the heart of Parc des Sources!

Whether you’re a ballroom dance enthusiast, a swing fan, or a country dance lover, the Dance Festival invites you to share in the festive atmosphere.

L’événement Festival de Danses Vichy a été mis à jour le 2026-07-31 par Vichy Destinations

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