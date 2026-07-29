Championnat de France des Chevaux Miniatures Stade Equestre du Sichon Vichy
samedi 8 août 2026 · Stade Equestre du Sichon · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Championnat de France des Chevaux Miniatures
Stade Equestre du Sichon 106 rue Jean Jaurès Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Le Championnat de France des Chevaux Miniatures réunit chaque année une centaine de chevaux venus de toute la France et l’Europe se mesurer sur différentes épreuves de Modèles & Allures ou Travail (Jumping, Attelage, PTV, Longues rênes…).
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Stade Equestre du Sichon 106 rue Jean Jaurès Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes letortceline@hotmail.com
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English :
Every year, the French Miniature Horse Championship brings together about a hundred horses from all over France and Europe to compete in various Models & Gaits and Work events (Jumping, Driving, PTV, Long Reins…).
L’événement Championnat de France des Chevaux Miniatures Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations
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