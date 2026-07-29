Championnat de France des Chevaux Miniatures Stade Equestre du Sichon Vichy

Informations pratiques

Vichy

Championnat de France des Chevaux Miniatures

Stade Equestre du Sichon 106 rue Jean Jaurès Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le Championnat de France des Chevaux Miniatures réunit chaque année une centaine de chevaux venus de toute la France et l’Europe se mesurer sur différentes épreuves de Modèles & Allures ou Travail (Jumping, Attelage, PTV, Longues rênes…).

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Stade Equestre du Sichon 106 rue Jean Jaurès Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes letortceline@hotmail.com

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English :

Every year, the French Miniature Horse Championship brings together about a hundred horses from all over France and Europe to compete in various Models & Gaits and Work events (Jumping, Driving, PTV, Long Reins…).

L’événement Championnat de France des Chevaux Miniatures Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations