Atelier Ikebana avec Frédérique Guy Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy
mercredi 29 juillet 2026 · Musée des Arts d'Afrique et d'Asie · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Atelier Ikebana avec Frédérique Guy
Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Venez faire vivre les fleurs et repartez avec votre sculpture végétale !
L’ikebana est l’art japonais de la composition florale.
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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr
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English :
Come bring the flowers to life and take home your own plant sculpture!
Ikebana is the Japanese art of flower arrangement.
L’événement Atelier Ikebana avec Frédérique Guy Vichy a été mis à jour le 2026-06-30 par Vichy Destinations
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