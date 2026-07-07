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AGENDA · Vichy

Atelier Ikebana avec Frédérique Guy Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy

mercredi 29 juillet 2026 · Musée des Arts d'Afrique et d'Asie · Vichy

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée des Arts d'Afrique et d'Asie
Adresse
16 avenue Thermale
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
20 20 20

Vichy

Atelier Ikebana avec Frédérique Guy

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Venez faire vivre les fleurs et repartez avec votre sculpture végétale !
L’ikebana est l’art japonais de la composition florale.
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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40  musee-aaa@wanadoo.fr

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English :

Come bring the flowers to life and take home your own plant sculpture!
Ikebana is the Japanese art of flower arrangement.

L’événement Atelier Ikebana avec Frédérique Guy Vichy a été mis à jour le 2026-06-30 par Vichy Destinations

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