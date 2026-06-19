Bal trad’ Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Vichy

Bal trad’

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

mené par les professeurs et élèves du département Musiques traditionnelles du Conservatoire de Vichy Communauté

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Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

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English :

led by the teachers and students of the Traditional Music Department at the Vichy Community Conservatory

L’événement Bal trad’ Vichy a été mis à jour le 2026-06-19 par Vichy Destinations