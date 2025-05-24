Visite guidée Les dessous coquins d’une cure à Vichy Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

Visite guidée Les dessous coquins d’une cure à Vichy

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 15:30:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-10 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21

Vichy, ville de cures et de curistes en tous genres.

.

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

Vichy, a town of cures and curists of all kinds.

German :

Vichy, die Stadt der Kuren und Kurgäste aller Art.

Italiano :

Vichy, città di cure e curatori di ogni genere.

Espanol :

Vichy, ciudad de curas y curistas de todo tipo.

L’événement Visite guidée Les dessous coquins d’une cure à Vichy Vichy a été mis à jour le 2025-10-25 par Vichy Destinations