Visite guidée « Belles Villas architectures de villégiatures, 1850-1930 » – Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy, 29 mai 2025 17:30, Vichy.

Allier

Visite guidée « Belles Villas architectures de villégiatures, 1850-1930 » Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 17:30:00

fin : 2025-07-13 19:30:00

Date(s) :

2025-05-29

2025-07-13

2025-07-20

2025-07-27

2025-08-03

2025-08-10

2025-08-17

2025-08-24

2025-08-31

2025-09-05

2025-09-12

2025-09-19

A Vichy, au tournant des XIXe et XX siècles, des villas de rêve sont sorties de terre et de l’imagination débridée d’architectes de talent.

.

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

In Vichy, at the turn of the XIXth and XXth centuries, dream villas came out of the ground and the unbridled imagination of talented architects.

German :

In Vichy wurden um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert traumhafte Villen aus dem Boden gestampft, die der zügellosen Fantasie talentierter Architekten entsprangen.

Italiano :

A Vichy, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, le ville da sogno sono nate dalla fantasia sfrenata di architetti di talento.

Espanol :

En Vichy, a finales del siglo XIX y del XX, las villas de ensueño surgieron de la imaginación desenfrenada de arquitectos con talento.

L’événement Visite guidée « Belles Villas architectures de villégiatures, 1850-1930 » Vichy a été mis à jour le 2025-05-19 par Vichy Destinations