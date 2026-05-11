Le Barbecue du Grand Marché Grand Marché de Vichy Vichy
Le Barbecue du Grand Marché Grand Marché de Vichy Vichy dimanche 12 juillet 2026.
Vichy
Le Barbecue du Grand Marché
Grand Marché de Vichy 2 place Victor Léger Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-12 15:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Le temps d’une journée, le Grand Marché se métamorphose en Food Court éphémère. Dans une atmosphère conviviale, venez savourer une sélection alléchante de spécialités locales préparées spécialement pour l’occasion planches, brasero, desserts maison…
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Grand Marché de Vichy 2 place Victor Léger Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
For one day, the Grand Marché is transformed into an ephemeral Food Court. In a convivial atmosphere, come and enjoy a tempting selection of local specialities prepared especially for the occasion: boards, braziers, homemade desserts…
L’événement Le Barbecue du Grand Marché Vichy a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations
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