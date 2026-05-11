Vichy

Feux d’artifices

Lac d’Allier Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-15

Spectacles pyrotechniques musicaux et originaux dans le cadre enchanteur du lac d’Allier. Thématique Tour de France le 14 juillet à l’occasion du passage du Tour sur notre territoire le lendemain.

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Lac d’Allier Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@vichydestinations.fr

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English :

Musical and original fireworks displays in the enchanting setting of Lake Allier. Tour de France theme on July 14, as the Tour de France passes through our region the following day.

L’événement Feux d’artifices Vichy a été mis à jour le 2026-05-08 par Vichy Destinations