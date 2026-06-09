Au fil de ma plume Médiathèque Valery-Larbaud Vichy vendredi 10 juillet 2026.

Vichy

Au fil de ma plume

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:00:00

fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-21

avec Amélie

au Parc des Célestins départ de la médiathèque

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Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

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English :

with Amélie

parc des Célestins departure from the media library

L’événement Au fil de ma plume Vichy a été mis à jour le 2026-06-09 par Vichy Destinations