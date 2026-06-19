Concert Newproject (Rock) Bar Ô DIX VERRES Vichy
Concert Newproject (Rock) Bar Ô DIX VERRES Vichy vendredi 10 juillet 2026.
Vichy
Concert Newproject (Rock)
Bar Ô DIX VERRES 10 avenue de Lyon Vichy Allier
Tarif : 3 – 3 – 18 EUR
boissons / planches
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
New Project est un groupe de rock, dynamique qui aime partager la musique dans la bonne humeur.
.
Bar Ô DIX VERRES 10 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 21 82 odixverres@outlook.com
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English :
New Project is a dynamic rock band that loves to share music in a fun atmosphere.
L’événement Concert Newproject (Rock) Vichy a été mis à jour le 2026-06-19 par Vichy Destinations
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