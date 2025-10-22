Visite guidée « Grand Casino Opéra de Vichy » Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy
Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-22 16:00:00
fin : 2025-10-29 17:30:00
2025-10-22 2025-10-29 2025-11-01
Le Casino-Théâtre et sa salle de 820 places a été construit à la demande de Napoléon III par Charles Badger et inauguré en 1865.
+33 4 70 98 71 96 contact@vichydestinations.fr
English :
The Casino-Theatre with its 820 seats was built by Charles Badger at the request of Napoleon III and inaugurated in 1865.
German :
Das Casino-Theater mit seinem Saal für 820 Personen wurde auf Wunsch von Napoleon III. von Charles Badger gebaut und 1865 eingeweiht.
Italiano :
Il Teatro del Casinò, con una sala da 820 posti, fu costruito su richiesta di Napoleone III da Charles Badger e inaugurato nel 1865.
Espanol :
El Casino-Teatro, con su auditorio de 820 plazas, fue construido a petición de Napoleón III por Charles Badger e inaugurado en 1865.
