Visite guidée « Grand Casino Opéra de Vichy »

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-10-29 17:30:00

2025-10-22 2025-10-29 2025-11-01

Le Casino-Théâtre et sa salle de 820 places a été construit à la demande de Napoléon III par Charles Badger et inauguré en 1865.

English :

The Casino-Theatre with its 820 seats was built by Charles Badger at the request of Napoleon III and inaugurated in 1865.

German :

Das Casino-Theater mit seinem Saal für 820 Personen wurde auf Wunsch von Napoleon III. von Charles Badger gebaut und 1865 eingeweiht.

Italiano :

Il Teatro del Casinò, con una sala da 820 posti, fu costruito su richiesta di Napoleone III da Charles Badger e inaugurato nel 1865.

Espanol :

El Casino-Teatro, con su auditorio de 820 plazas, fue construido a petición de Napoleón III por Charles Badger e inaugurado en 1865.

