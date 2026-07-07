Séance de dédicace du livre Le Pompon Office de Tourisme de Vichy Vichy
mardi 14 juillet 2026 · Office de Tourisme de Vichy · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Séance de dédicace du livre Le Pompon
Office de Tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Photographe vichyssois, je profite du passage du Tour de France pour vous proposer la découverte de mon livre Le Pompon, un travail photographique réalisé depuis la caravane publicitaire de 2012 à 2019, accompagné d’un texte d’Eric Chevillard.
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Office de Tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 16 50 95 contact@darbelet.com
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English :
As a photographer from Vichy, I’m taking advantage of the Tour de France’s visit to invite you to discover my book *Le Pompon*, a photographic project created from 2012 to 2019 while on the promotional caravan, accompanied by a text by Eric Chevillard.
L’événement Séance de dédicace du livre Le Pompon Vichy a été mis à jour le 2026-07-03 par Vichy Destinations
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