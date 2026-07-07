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Séance de dédicace du livre Le Pompon Office de Tourisme de Vichy Vichy

mardi 14 juillet 2026 · Office de Tourisme de Vichy · Vichy

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Office de Tourisme de Vichy
Adresse
19 rue du Parc
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Séance de dédicace du livre Le Pompon

Office de Tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Photographe vichyssois, je profite du passage du Tour de France pour vous proposer la découverte de mon livre Le Pompon, un travail photographique réalisé depuis la caravane publicitaire de 2012 à 2019, accompagné d’un texte d’Eric Chevillard.
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Office de Tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 16 50 95  contact@darbelet.com

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English :

As a photographer from Vichy, I’m taking advantage of the Tour de France’s visit to invite you to discover my book *Le Pompon*, a photographic project created from 2012 to 2019 while on the promotional caravan, accompanied by a text by Eric Chevillard.

L’événement Séance de dédicace du livre Le Pompon Vichy a été mis à jour le 2026-07-03 par Vichy Destinations

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