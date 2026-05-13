Murray Head place Aletti Vichy
Murray Head place Aletti Vichy samedi 1 août 2026.
Vichy
Murray Head
place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 20:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Accompagné de ses musiciens, l’artiste incontournable de la musique britannique pose sa voix inimitable, ses amplis et sa guitare pour la 1ère fois sur la scène de l’Opéra, pour une rencontre historique.
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place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30 billetterie@vichyculture.fr
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English :
Accompanied by his musicians, the essential British music artist brings his inimitable voice, amplifiers and guitar to the Opéra stage for the 1st time, for a historic encounter.
L’événement Murray Head Vichy a été mis à jour le 2026-05-13 par Vichy Destinations
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