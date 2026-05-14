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Pépites Lyriques Mozart, Rossini, Offenbach, Bernstein Rue du Casino Vichy

Pépites Lyriques Mozart, Rossini, Offenbach, Bernstein Rue du Casino Vichy vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Rue du Casino

Adresse : Kiosque de la source de l'hôpital

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Vichy

Pépites Lyriques Mozart, Rossini, Offenbach, Bernstein

Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 20:20:00

Date(s) :
2026-07-31

Amandine Sanchez, Soprano
Paul Germanaz, Ténor
Ines Bucher, Piano
  .

Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30  billetterie@vichyculture.fr

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English :

Amandine Sanchez, Soprano
Paul Germanaz, Tenor
Ines Bucher, Piano

L’événement Pépites Lyriques Mozart, Rossini, Offenbach, Bernstein Vichy a été mis à jour le 2026-05-12 par Vichy Destinations

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