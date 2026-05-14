Pépites Lyriques Mozart, Rossini, Offenbach, Bernstein Rue du Casino Vichy

Vichy

Pépites Lyriques Mozart, Rossini, Offenbach, Bernstein

Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 20:20:00

Date(s) :

2026-07-31

Amandine Sanchez, Soprano

Paul Germanaz, Ténor

Ines Bucher, Piano

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Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30 billetterie@vichyculture.fr

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English :

Amandine Sanchez, Soprano

Paul Germanaz, Tenor

Ines Bucher, Piano

L’événement Pépites Lyriques Mozart, Rossini, Offenbach, Bernstein Vichy a été mis à jour le 2026-05-12 par Vichy Destinations