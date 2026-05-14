Pépites Lyriques Mozart, Rossini, Offenbach, Bernstein Rue du Casino Vichy
Pépites Lyriques Mozart, Rossini, Offenbach, Bernstein Rue du Casino Vichy vendredi 31 juillet 2026.
Vichy
Pépites Lyriques Mozart, Rossini, Offenbach, Bernstein
Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 20:20:00
Date(s) :
2026-07-31
Amandine Sanchez, Soprano
Paul Germanaz, Ténor
Ines Bucher, Piano
.
Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30 billetterie@vichyculture.fr
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English :
Amandine Sanchez, Soprano
Paul Germanaz, Tenor
Ines Bucher, Piano
L’événement Pépites Lyriques Mozart, Rossini, Offenbach, Bernstein Vichy a été mis à jour le 2026-05-12 par Vichy Destinations
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