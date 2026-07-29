Vichy 1903 Jeu de Piste Audio Parc des sources Vichy
samedi 8 août 2026 · Parc des sources · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Vichy 1903 Jeu de Piste Audio
Parc des sources Kiosque à musique de la source de l’hôpital Vichy Allier
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-15
Vichy 1903 est un jeu de piste audio immersif dans lequel vous suivez la voix de Marie, une femme restée prisonnière de Vichy… en 1903.
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Parc des sources Kiosque à musique de la source de l’hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Vichy 1903 is an immersive audio treasure hunt in which you follow the voice of Marie, a woman trapped in Vichy? in 1903.
L’événement Vichy 1903 Jeu de Piste Audio Vichy a été mis à jour le 2026-07-20 par Vichy Destinations
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