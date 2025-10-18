Atelier Pirate et perroquet en carton Enfants 4/6 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy
Atelier Pirate et perroquet en carton Enfants 4/6 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy vendredi 24 juillet 2026.
Vichy
Atelier Pirate et perroquet en carton Enfants 4/6 ans
Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
1h Enfants 4 à 6 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-08-22 11:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-22
Pars à l’aventure dans l’univers des pirates et crée de drôles de personnages en carton ! Un atelier créatif animé par Caroline Crochet, illustratrice professionnelle.
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Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr
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English :
Embark on an adventure into the world of pirates and create fun cardboard characters! A creative workshop led by Caroline Crochet, a professional illustrator.
L’événement Atelier Pirate et perroquet en carton Enfants 4/6 ans Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations
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