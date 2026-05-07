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Visite guidée Confidences Impériales Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

Visite guidée Confidences Impériales Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Vichy Destinations (Office de tourisme)

Adresse : 19 rue du Parc

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 10 10 Tarif réduit +8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif

Vichy

Visite guidée Confidences Impériales

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit
+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Baladez-vous dans l’histoire en compagnie d’une aristocrate qui séjourne au Chalet des Roses.
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Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

Stroll through history in the company of an aristocrat staying at Chalet des Roses.

L’événement Visite guidée Confidences Impériales Vichy a été mis à jour le 2026-05-05 par Vichy Destinations

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