Visite guidée Confidences Impériales Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

Vichy

Visite guidée Confidences Impériales

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Baladez-vous dans l’histoire en compagnie d’une aristocrate qui séjourne au Chalet des Roses.

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Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

Stroll through history in the company of an aristocrat staying at Chalet des Roses.

L’événement Visite guidée Confidences Impériales Vichy a été mis à jour le 2026-05-05 par Vichy Destinations