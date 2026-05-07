Visite guidée Confidences Impériales Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy
Visite guidée Confidences Impériales Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy jeudi 16 juillet 2026.
Vichy
Visite guidée Confidences Impériales
Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27
Baladez-vous dans l’histoire en compagnie d’une aristocrate qui séjourne au Chalet des Roses.
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Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Stroll through history in the company of an aristocrat staying at Chalet des Roses.
L’événement Visite guidée Confidences Impériales Vichy a été mis à jour le 2026-05-05 par Vichy Destinations
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