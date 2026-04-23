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Festival Musiques Vivantes Don Quichotte Centre Culturel de Vichy Vichy

Festival Musiques Vivantes Don Quichotte Centre Culturel de Vichy Vichy mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Centre Culturel de Vichy

Adresse : 15 rue Maréchal Foch

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10 12-25 ans ; élèves des écoles de musique, demandeurs d'emplois, bénéficiaires du RSA

Vichy

Festival Musiques Vivantes Don Quichotte

Centre Culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

12-25 ans ; élèves des écoles de musique, demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-07-15 21:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Don Quichotte par les artistes en résidences de la chapelle musicale Reine Elisabeth
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Centre Culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 15 00  mvcommunication@orange.fr

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English :

Don Quixote by artists in residence at the Queen Elisabeth Music Chapel

L’événement Festival Musiques Vivantes Don Quichotte Vichy a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations

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