Festival Musiques Vivantes Don Quichotte Centre Culturel de Vichy Vichy
Festival Musiques Vivantes Don Quichotte Centre Culturel de Vichy Vichy mercredi 15 juillet 2026.
Vichy
Festival Musiques Vivantes Don Quichotte
Centre Culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
12-25 ans ; élèves des écoles de musique, demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-07-15 21:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Don Quichotte par les artistes en résidences de la chapelle musicale Reine Elisabeth
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Centre Culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 15 00 mvcommunication@orange.fr
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English :
Don Quixote by artists in residence at the Queen Elisabeth Music Chapel
L’événement Festival Musiques Vivantes Don Quichotte Vichy a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations
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