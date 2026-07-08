Visites guidées des Nouvelles expositions 2026 Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy

jeudi 16 juillet 2026 · Musée des Arts d'Afrique et d'Asie · Vichy

Informations pratiques

Vichy

Visites guidées des Nouvelles expositions 2026

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Venez découvrir la nouvelle exposition en compagnie de Marie-Line Therre, Responsable des collections.

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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr

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English :

Come discover the new exhibition with Marie-Line Therre, Head of Collections.

L’événement Visites guidées des Nouvelles expositions 2026 Vichy a été mis à jour le 2026-06-29 par Vichy Destinations