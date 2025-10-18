Atelier Jaguar en papier mâché Adultes et Juniors dès 9 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy vendredi 17 juillet 2026.

Vichy

Atelier Jaguar en papier mâché Adultes et Juniors dès 9 ans

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

2h Juniors dès 9 ans et Adultes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07 2026-08-21

Plonge dans l’univers du papier mâché et donne vie à un magnifique jaguar sauvage !

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Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

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English :

Dive into the world of papier-mâché and bring a magnificent wild jaguar to life!

L’événement Atelier Jaguar en papier mâché Adultes et Juniors dès 9 ans Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations