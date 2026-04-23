Festival Musiques Vivantes De Beethoven à Chostakovitch Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville Vichy
Festival Musiques Vivantes De Beethoven à Chostakovitch Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville Vichy jeudi 16 juillet 2026.
Vichy
Festival Musiques Vivantes De Beethoven à Chostakovitch
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville de Vichy Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
12-25 ans ; élèves des écoles de musique, demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16 21:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Œuvres pour violoncelle et piano par Andrei Ioniță, 1er prix du Concours Tchaïkovski, et Igor Andreev
.
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 15 00 mvcommunication@orange.fr
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English :
?works for cello and piano by Andrei Ioni? 1st prize winner of the Tchaikovsky Competition, and Igor Andreev
L’événement Festival Musiques Vivantes De Beethoven à Chostakovitch Vichy a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations
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