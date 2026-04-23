Festival Musiques Vivantes De Beethoven à Chostakovitch Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville Vichy

Vichy

Festival Musiques Vivantes De Beethoven à Chostakovitch

Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville de Vichy Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

12-25 ans ; élèves des écoles de musique, demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16 21:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Œuvres pour violoncelle et piano par Andrei Ioniță, 1er prix du Concours Tchaïkovski, et Igor Andreev

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Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 15 00 mvcommunication@orange.fr

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English :

?works for cello and piano by Andrei Ioni? 1st prize winner of the Tchaikovsky Competition, and Igor Andreev

L’événement Festival Musiques Vivantes De Beethoven à Chostakovitch Vichy a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations